重達128.54克拉的TIFFANY傳奇黃鑽「Tiffany Diamond」是品牌的鎮店之寶，平日珍藏於紐約第五大道TIFFANY總店，很少露面，就連外借的次數也絕不超過5根手指頭，不過這顆黃鑽最近登上電影《尼羅河謀殺案》，並且在片中密集曝光，讓人得以一飽眼福。

TIFFANY傳奇黃鑽原石重達287.42克拉，1877年於南非金伯利鑽石礦場中發現，由TIFFANY創辦人Charles Lewis Tiffany購得，並切割成128.54克拉枕形明亮式黃鑽，曾戴過這顆黃鑽的名人包括奧黛莉赫本(Audrey Hepburn)、女神卡卡（Lady Gaga）和碧昂絲 (Beyonce) ，以及《尼羅河謀殺案》女主角蓋兒加朵 (Gal Gadot)。

Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，主石為128.54克拉黃鑽。（TIFFANY提供）

TIFFANY傳奇黃鑽在《尼羅河謀殺案》扮演舉足輕重的角色，是推動劇情發展的主要關鍵，另TIFFANY代言人碧昂絲最近為品牌拍攝一系列形象廣告，也佩戴黃鑽項鍊入鏡。