自古，寶石是希望與和平的象徵，寶石現世向來是吉兆。近來全球經濟大好，帶動珠寶買氣，愈是珍稀少見的寶石，更是受歡迎，吸引珠寶精品紛紛端出壓箱寶，其中不乏極為少見的大克拉數彩寶鑽石，為世界帶來和平與希望。

★蕭邦6225克拉祖母綠 以大象命名

蕭邦Happy Diamonds- Happy Hearts手鍊，11萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦（CHOPARD）近來公開一顆重達6225克拉的祖母綠，並正式命名為「Chopard Insofu」祖母綠，該顆原石產自桑比亞（Zambia）的Kagem寶石礦區，「Insofu」在當地部族Bemba語中意為「大象」，是因為寶石形狀神似象鼻，但也可從中得知這顆寶石的克拉數和塊頭有多麼驚人。

這顆「Chopard Insofu」祖母綠是在2010年在礦區被發現，不論是重量還是品質，皆是有史以來最為重大的發現之一。由於祖母綠原石不能光靠外觀窺見內在真正本質，只有切割才知道結果，而切割祖母綠充滿風險，一有失誤就會破碎，造成無法挽回的損失，但蕭邦仍不畏風險勇於挑戰，將這顆原石切割成一系列寶石。

聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）說，這顆瑰寶發掘自地殼深處，歷經數億年孕育成形，再交由工藝大師精心雕琢，才能綻放迷人美感，「它所承載的豐富情感，由此得以源源流露，令人感動。」

蕭邦為了慶祝購入「Chopard Insofu」祖母綠，近日主打一系列綠色系珠寶與腕表，預告即將掀起的綠色珠寶狂潮。