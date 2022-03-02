拜登特使團離台。（讀者提供）

由美國拜登總統指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）訪問團成員完成訪台行程，今晚搭乘美國專機離台。外交部發布新聞稿表示，從美國自阿富汗撤軍，到現今烏克蘭情勢嚴峻之際，不乏有心人士刻意散布錯假訊息或做不當類比，企圖影響台灣社會民心與士氣。外交部由衷感謝拜登政府專程指派重量級代表團來台，以實際行動展現對台灣的堅定支持。

外交部指出，訪團在台訪問成果豐碩，曾晉見蔡總統及賴副總統，拜會行政院長蘇貞昌及國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴及蔡總統晚宴，與我國國安、外交高層就台美安全合作等各項重要議題深入交換意見。

穆倫前主席在會見蔡總統時強調，目前正逢史上至為困難且艱辛的時刻，拜登總統派遣本團專程前來向我國傳達美國政府對台美重要夥伴關係的支持，美國對台灣的支持力量將不斷延續且增長；維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。美方盼藉由本團來台向台灣人民再次保證，也向區域的盟友及夥伴傳達，美國堅定信守承諾。

外交部長吳釗燮在午宴時表示，正當全球關注烏克蘭緊張情勢之際，穆倫將軍此時率團來訪，傳遞美國堅定支持台灣的強烈訊息。感謝美國及其他理念相近國家過去一年多來多次在雙邊及多邊外交場合公開重申台海和平穩定的重要性；台灣是美國的可靠夥伴，我方樂願與理念相近國家深化合作，對區域及全球的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

外交部強調，台美關係緊密友好，我方將持續與拜登政府攜手合作，進一步深化台美在安全、經貿等各領域的緊密夥伴關係，並將持續與美國等理念相近國家合作，共同促進台灣海峽及印太地區的和平與穩定。