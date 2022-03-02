36歲港姐張舒雅在當選1個月後就請病假，並拒絕履行香港小姐的職責，又被拍到和男友在街上親熱，惹怒公司，被封為「最Hea（態度不認真）港姐」，而淡出幕前13年的她，據悉過得養尊處優，而近日她罕見曝光自拍照，近況也跟著曝光。

張舒雅淡出幕前13年，偶爾會透過社群分享近況，近日她在限時動態曝光近距離自拍照，雖然用愛犬遮住半張臉，但仍可見到她在脂粉未施的情況下，依舊相當清秀，多年過去都沒變老，乍看下還有點像南韓人氣女團BLACKPINK的成員Jennie。

而除了自拍，她也分享自己的悠閒生活，有帶著愛犬去散步，也有分享美食，她更到鴨脷洲一日遊，並轉搭遊艇遊淺水灣，遊艇內的裝潢也相當豪華，看起來過得相當愜意。

張舒雅近照依舊凍齡。(圖／取自微博)

張舒雅2008年獲得港姐冠軍，但卻在當選1個月後就向TVB請病假，並拒絕出席活動，且在病假期間，被拍到在街上與男友親熱，還出入娛樂場所，直到卸任前幾乎都沒履行港姐的職責。

之後更退選世界小姐及國際中華小姐選拔，惡劣的工作態度惹惱TVB，因此把她雪藏，並禁止她出席2009年的「香港小姐」決賽，成為史上第一位禁止為下一屆「香港小姐」加冕的冠軍。

其實，張舒雅家中經營珠寶行，財富雄厚、身家達到億萬，當初會參選港姐，也是因為媽媽希望她能訓練儀態，加上她不想太快繼承家業，沒想到卻奪冠，而她卸任港姐後，短暫當過模特兒，就離開螢光幕，大部分時間都是在旅行享受人生，除此之外她也修讀珠寶設計課程，並幫忙打理家中生意，更和朋友合資開酒吧，保養得宜的她，仍維持凍齡美貌和姣好身材。