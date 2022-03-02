藥華藥（6446）2日發布重大訊息指出，美國國家綜合癌症網路NCCN（National Comprehensive Cancer Network）在最新的治療指南中，將新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b，簡稱Ropeg）列為治療成人真性紅血球增多症（PV）的治療選項，且無論高、低風險的PV患者均適用。

NCCN是由美國頂尖癌症中心組成的非營利組織，診療指南是公認的癌症管理臨床方向和治療標準，更是所有醫學領域可用的治療準則。

藥華藥執行長林國鐘表示，NCCN這個重大決定，除了對美國市場銷售非常有幫助之外，新納入「PV低風險」的病人，更是多出數萬的潛在病人。同時也是治療低風險PV病患的方法中，唯一的細胞減量療法，可說顛覆過去的治療方式。

德州大學安德森癌症中心主任Ruben Mesa指出，NCCN指南在多種治療情況下提到Ropeg，特別是作為低風險患者的唯一系統選擇，意味著早期轉向更積極的治療。

Ropeg是第一個獲美國FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥品，上市之後，醫師使用意願優於預期。Ropeg在美國不論是實際病人數或實際銷售量，均已高於美國子公司預估的高標。

此外，在德國聯邦最高法院將AOP公司求償金額及利息全部撤銷後，藥華藥表示，已收到瑞士債權執行處（debt collection office）及法院書面通知：AOP已撤回全部聲請，本案已終結全部程序。藥華藥委任律師將要求AOP負擔全額程序費用，以保障股東權益。

董事長詹青柳表示，因應美國市場對P1101需求高於預期、藥華藥將進行新適應症的臨床試驗，台中廠也已規畫擴增產線，以滿足未來大幅增加的需求，近期該公司也有籌資規劃。

另外，亞洲市場部分，日本近期將送件申請PV藥證，目標為年底前取得藥證。中國正進行取證用銜接性臨床試驗，收案進度超前，有機會以原規劃的6個月的臨床數據送件申請藥證。