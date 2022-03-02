美國去年大量進口俄羅斯油品，令美國國會出現反彈聲浪。而在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國兩黨議員呼籲拜登政府針對俄國經濟命脈能源業實施制裁，並打算提案禁止從俄國進口原油。

Lipow石油協會總裁立普（Andy Lipow）引用美國能源資訊局（EIA）數據指出，美國去年每日約8％的石油與煉油進口產品來自於俄國，相當於67.2萬桶。其中，俄國原油約佔美國進口的3％，每日約20萬桶。

EIA數據顯示，2021年中，美國從俄國進口的原油水平升至十年高點，且近年來持續攀高。但立普表示，俄國原油向來僅佔美國油市供應的一小部分。

頁岩油革命的成功，令美國數年前晉身產油大國之列，但美國每日依然從其他國家進口數百萬桶原油，包括俄國在內，原因在於美國消耗原油速度快於自己開採。

西維吉尼亞州民主黨議員曼欽（Joe Manchin）呼籲，白宮應禁止美國從俄國進口原油。麻州參議員馬基（Ed Markey）表示，他最快本周就會提出相關法案。