烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）周一在聯合國大會上公布一段溫情對話，內容是一名俄軍陣亡前與母親的對話截圖指出，後悔加入這場「軍事演習」，稱一切都是普丁騙我們上戰場的幌子。然而，近期被爆出這段訊息根本是「假中之假」，俄羅斯駐聯合國第一副代波利安斯基(Dmitry Polyanskiy)昨(1)也立刻發文聲明打臉美國官員。
該名俄軍在道別訊息中向母親坦言:「我只想殺了我自己，我在烏克蘭，我們在轟炸這座城市…」、「媽媽，他們說這裡的人會歡迎我們，但烏克蘭人用肉身阻擋坦克、還罵我們是法西斯。媽媽，這真的好難…」這段賺人熱淚的對話除了被基斯利茨亞在聯合國會議上朗誦出來，連美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)和國務院發言人普萊斯(Ned Price)也紛紛在推特轉發。
然而，俄外交官員波利安斯基昨日(1)在推特發文澄清:「全是假的!」他指出作戰期間士兵被禁止使用手機，更無法攜帶身分證件、護照。所以烏克蘭新招心理戰術，要俄羅斯家屬尋親戰俘也都是假的。底下就有網友無奈直說:「我們何不就停止戰爭呢?」、「我已經搞不清楚誰是真的...」還有人揶揄:「所以你們(俄羅斯)入侵烏克蘭也是假的?」
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