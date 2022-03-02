烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）周一在聯合國大會上公布一段溫情對話，內容是一名俄軍陣亡前與母親的對話截圖指出，後悔加入這場「軍事演習」，稱一切都是普丁騙我們上戰場的幌子。然而，近期被爆出這段訊息根本是「假中之假」，俄羅斯駐聯合國第一副代波利安斯基(Dmitry Polyanskiy)昨(1)也立刻發文聲明打臉美國官員。

該名俄軍在道別訊息中向母親坦言:「我只想殺了我自己，我在烏克蘭，我們在轟炸這座城市…」、「媽媽，他們說這裡的人會歡迎我們，但烏克蘭人用肉身阻擋坦克、還罵我們是法西斯。媽媽，這真的好難…」這段賺人熱淚的對話除了被基斯利茨亞在聯合國會議上朗誦出來，連美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)和國務院發言人普萊斯(Ned Price)也紛紛在推特轉發。

“Mama, this is so hard.” That was the last text this Russian mother received from her son before he was killed during fighting in Ukraine. President Putin is putting Russians' lives at risk. #StopTheLies. https://t.co/roQspL2joJ — Ned Price (@StateDeptSpox) March 1, 2022

然而，俄外交官員波利安斯基昨日(1)在推特發文澄清:「全是假的!」他指出作戰期間士兵被禁止使用手機，更無法攜帶身分證件、護照。所以烏克蘭新招心理戰術，要俄羅斯家屬尋親戰俘也都是假的。底下就有網友無奈直說:「我們何不就停止戰爭呢?」、「我已經搞不清楚誰是真的...」還有人揶揄:「所以你們(俄羅斯)入侵烏克蘭也是假的?」

Moving, but completely fake. Soldiers do not use phones, especially with internet access, during combat actions. Nor do they carry passports which is common in other fakes on allegedly killed or captured Russian servicemen #fakenews https://t.co/4GMdgQr4EO — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 1, 2022

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