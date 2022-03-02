美女前主播蕭彤雯育有大女兒「美寶」跟小兒子「瓜瓜」，昨(1)日大學學測放榜，得知愛女美寶有意就讀政大，她跟老公竟以「美食沙漠」為由不推薦，反而屬意充滿排隊小吃的台南成大，自嘲是「價值觀偏差的父母」。今(2)日蕭彤雯則分享了美寶的作文課題目，測試大家能否比照文豪把「三行情書」裡的字排列重組創作出「三行詩」，她跟美寶及網友的創作都才情橫溢，不料老公竟歪樓爆一字「粗」口，笑翻網友。

蕭彤雯今(2)日分享了女兒美寶的作文課題目，上書：「三行情書：詩人夏宇將詩集《腹語術》重新剪貼，變成了另一本詩集《摩擦．無以名狀》，同此作法，我們以玩的角度出發，以三句為限，並訂一個題目。」

蕭彤雯也想跟大家玩這個遊戲，並解說規則：「給你一個表格，裡面有100個不同的字。要你比照日本的三行情書，寫成一首三行詩。規則：字可以重複使用（但重複的愈少愈好），可以自用標點，但不能用表格以外的字。這是美寶作文課的練習，大家一起來試試！很想看看你們的作品！」

蕭彤雯分享她們一家的創作成果（分號表換行）：「（以下是我們家人寫的）《美寶版》我不停的假裝，反覆的謊言；不是不愛；是我拙劣的真心。《媽媽版》別探我的真心；風醒潮自生；我的愛情停駐，溫習。《爸爸版》下雨；風濕；糙。」彤雯主播不吝分享老公的歪樓創作，並評價：「⋯嗯⋯我相信他指的是心情很『粗糙』（⋯這人真的是清大研究所畢業的嗎）」此外還有美寶同學的作品：「Ps. 美寶同學有趣作品共賞：——我望著他；他不望著我；傷心。——我在月台睡覺；我生火；火覆月台。（老師評：你會被抓走！）」趣味創作日常笑翻網友。

也有不少網友分享了有才情的創作：「雲現雲遠雲自生；情現情滅情仍傷；別探，真心仍在」、「雲遮見，火遠現；潮水流過，摩石現；風雲水火雨當前」、「睡前望月，我自慢；醒來望看，雨都情；若安心、心安在~」、「雨落情傷；醒；愛遠離」、「雲蔽臺前月；風傷潮下石；心若自在，也由他」，一時粉絲專頁留言區成了個小詩社。