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有民眾行經南迴公路上，險發生擦撞車禍，他在臉書分享貼文，一輛車身寫有「達仁鄉公共巴士」疑似閃避前車減速，又由外車道急切入內車道，導致原PO緊急跨越雙黃線偏至對向車道閃避，並痛罵這輛巴士不顧他人用路安全；網友見貼文表示上訴該單位、寫信給鄉長。

一名網友在臉書社團「台東大小事」分享貼文並上傳行車紀錄器影片，他表示有輛公務車由支線直接匯入主車道，導致他為了閃避，車子左側跨越雙黃線至對向車道，並提到對向車道正好沒車，才沒釀事故，譴責這輛公務車不顧他人用路安全。

由影片得知，車主行經台9線南迴公路上往大武市區方向，快到車道匯流區時，右側支線道一輛車身寫有達仁鄉公共巴士，疑似要閃避前方減速自小客車，由右至左跨越雙白線匯入主車道的內側車道，導致車主趕緊向左偏且跨越雙黃線至對向車道閃避該巴士。

貼文一出，網友怒批「未注意左方匯入車道」、「覺得很扯 不對 是太扯」、「太離譜了」、「這根本沒在看後視鏡的」、「雙白線禁止越線或超車」、「直接交給交通隊最快 公務車還這麼霸道」、「直接上訴該單位」、「嗨大哥我電子信箱給鄉長信箱了」、「沒水準」。

有民眾上臉書傳影片怒批公務車急切進來，差點與該車擦撞；網友熱心提供意見給原PO處理。（翻攝自臉書台東大小事）

有民眾上臉書傳影片怒批公務車急切進來，差點與該車擦撞；網友熱心提供意見給原PO處理。（翻攝自臉書台東大小事）