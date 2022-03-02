《正常發揮》

針對俄烏之戰，美國總統拜登在國會發表國情咨文，指俄羅斯總統普丁低估了西方對烏克蘭戰爭的反應，美國與盟國將協調應對此次危機。國際事務專家賴岳謙大膽預測，戰爭很快就會結束，俄軍只要推進到第聶博河，可能就會停下來了，但是軍事行動還是會有，仍會進行砲擊，把整個烏克蘭的防衛力量摧毀。

賴岳謙2日在中天政論節目《正常發揮》中表示，北約在歐洲不是防守，而是擴張了，不僅在歐洲，現在也伸手到亞太地區。對俄國來講，北約已經是一個侵略型的組織，俄國要求不要擴張到他家門口來，北約不肯，其實只要北約肯，今天烏克蘭的悲劇不會發生。

賴岳謙指出，如今禁航區一劃，對俄國不是大損失，反而歐洲人損失大。歐洲人要飛到日本去怎麼辦。要繞遠道來到亞洲，油價高漲，時間又拉長，運費成本升高了。

賴岳謙認為，拜登國情咨文的談話不負責任，而且空而無物。烏克蘭要的是實質上的幫忙，讓戰爭停止。因為烏克蘭現在已經無力讓戰爭停止，就算宣布要永久中立，俄國也不相信，因俄國一定會要北約絕對不讓烏克蘭加入，所以根本原因就是在北約和美國，而不是在烏克蘭。如今烏克蘭已經束手無策，所以烏克蘭總統澤倫斯基才會說，他什麼辦法都沒有，要美國做一點有用的事情，但美國總統拜登還是不肯鬆口。

賴岳謙最後大膽預測，戰爭很快就會結束，俄軍只要推進到第聶博河，可能就會停下來了，但是軍事行動還是會有，會進行砲擊，把整個烏克蘭的防衛力量摧毀。他強調，俄羅斯部隊往前推進的可能性比較低。