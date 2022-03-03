「謙臻邸」正迎60米市政路林蔭大道，天生豪宅門牌，直到近期冠德建設才同意釋出保留戶別，在豪宅市場掀起熱議。（冠德提供／盧金足台中傳真）

「冠德文心綻」媲美豪宅等級的公設有圖書館、室內泳池、健身房、茶屋、棋藝室、視聽室等。（盧金足攝）

冠德建設在台中捷運綠線打造捷運共構宅「冠德文心綻」，出門就能搭捷運。（盧金足攝）

冠德建設在台中市打造首座捷運共構宅，一線建商品牌力就是競爭力，不只成為捷運宅指標建案，2022年台中新案蓄勢待發，繼打造「冠德文心綻」之後，也拿下台中捷運四維國小站聯開案，將推出商辦大樓，看好台中市招商引資奏效，企業主進駐商辦大樓的搶手市場。

冠德建設首度進軍台中，選擇指標豪宅建商-龍寶建設作為合作夥伴，強強攜手打造「謙臻邸」，「謙臻邸」正迎60米市政路林蔭大道，加上鄰近捷運綠線站，高規格精裝修、大器格局，方便高端族群得以立即入住。

「謙臻邸」在台中7期創造近百米的綠帶，響應台中市政府推動「低碳城市」的訴求與降低熱島效應，釋出前庭步道，退縮10米成一片綠意花園，雕塑大師余燈銓的作品「都會女郎」和「胖女人」成亮眼地標，供市民佇足休憩。

冠德建設副總經理張勝安表示，冠德建設全台推出11座捷運共構宅，涵蓋台北、新北、桃園及台中市，台中捷運綠線首座共構宅「冠德文心綻」，媲美豪宅等級的公設有圖書館

、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等。

冠德建設興建捷運綠線黃金地段的「冠德文心綻」，為集團雙上市公司品牌冠德建設與根基營造攜手打造的建案，獲「金安獎優等」、「金安心獎優等」與「綠建築銀級認證」等榮譽。

「冠德文心綻」後接棒推出四維國小站，將打造備受矚目的商辦大樓，預計興建地下5層、地上22層，共計2戶店舖及189戶辦公室，回應中部企業主對商辦大樓的需求。

此外，看好台中換屋市場，冠德建設虎年規畫崇德商圈、崇德路裕毛屋原址土地，基地面積近1000坪，該案總體設計延續企業ESG理念，選擇循環設計與自然材料，融入智慧社區科技，並營造與環境相融的綠色生活，建構住宅永續的生態系。

張勝安說，從高科技精密廠房、醫院、公共工程、購物中心到精品豪宅、捷運共構宅，冠德建設與集團旗下的「根基營造」攜手打造讓住戶買的安心、住的放心與貼心的好宅。

除在營建工法、結構安全、制震系統等方面不斷強化外，也運用無毒環保建材、節能減碳，為下一代打造永續環境，近期台北市中心指標推案「冠德‧羅斯福」，更獲得黃金級綠建築候選證書。

冠德建設強調，秉持「建築精緻家園，提升服務品質」的理念，將「知識」列為建築的標準配備，旗下建案必備的冠德與遠見天下文化聯名的社區圖書館，由冠德集團所成立「

冠德玉山教育基金會」製作的《名人書房》閱讀節目，廣邀名人分享閱讀經驗，反應出冠德在推動閱讀上的努力，盼望讓閱讀走進生活、豐富生命。