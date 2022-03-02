美國總統拜登（Joe Biden）1日於上任後首度發表國情咨文，該國「有線電視新聞網」（CNN）2日舉出拜登「表現最好和最慘的部分」，以及人們對其演說的反應等。

拜登在稱讚烏克蘭奮勇抵抗俄羅斯入侵時，將烏克蘭人誤稱為伊朗人。

拜登此次再度鬧出笑話，包括犯了口誤的老毛病，在稱讚烏克蘭奮勇抵抗俄羅斯入侵時，將烏克蘭人（Ukrainian）誤稱為伊朗人（Iranian）；聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則在拜登吹捧自己的經濟計畫時，差點獨自起立鼓掌，只能尷尬地自己坐下。

we've all been there pic.twitter.com/acncafYnbO — Oliver Darcy (@oliverdarcy) March 2, 2022

還有人試圖當眾讓拜登難看，共和黨籍眾議員波柏特（Lauren Boebert）和葛林（Marjorie Taylor Greene）不僅拒絕為內閣成員鼓掌，還在拜登談到跨性別、邊境安全、移民、退伍軍人等議題時多次插嘴，試圖妨礙拜登演說。

Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) and Rep. Lauren Boebert (R-CO) turn their backs and refuse to applaud Biden's cabinet. #SOTU pic.twitter.com/bKzzT84IBS — The Recount (@therecount) March 2, 2022

不過CNN資深記者希力薩（Chris Cillizza）認為，拜登有一點非常成功，即是讓烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova），以第一夫人吉兒（Jill Biden）的特邀嘉賓身分，現身國情咨文演說現場；此舉在一開始便炒熱氣氛，並讓民主黨與共和黨成員都起立鼓掌，展現美國政界支持烏克蘭的態度。

The Ukrainian ambassador to the U.S., Oksana Markarova, gets standing ovation at the State of the Union



"Thank you, thank you, thank you," Biden says https://t.co/53ZYabGLjD pic.twitter.com/5FrbhyIZse — CBS News (@CBSNews) March 2, 2022

另外，拜登於進行演說時，他身後站著副總統賀錦麗（Kamala Harris）與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），是美國歷史上首度有總統發表國情咨文時，背後站著的最重要官員都是女性。

拜登也在兩黨合作議題中下了功夫，包括於演說中多次提到「感謝共和黨朋友」、呼籲「停止將新冠肺炎（COVID-19）視為黨派分界線」，以及宣布應繼續為警察部門提供經費等，獲得不少掌聲。