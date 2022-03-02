現代人因平時飲食不均衡，容易有便祕問題，一名70多歲的老伯便秘問題相當嚴重，每3天才排便一次，且要相當用力才能順利解放，不料有次用力解放後突然出現胸悶、冒冷汗等情況，緊急送醫後被診斷是急性心肌梗塞，所幸搶救後撿回一命。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在節目《醫師好辣》中分享，他曾遇過一名70多歲的老伯，因為平時飲食不均衡，所以便秘問題相當嚴重，每3天才排便一次，且每次都要使命出力30分鐘左右，才能順利解放。

錢政弘表示，老伯有次在家中排便，但一個小時過去人都還沒從廁所出來，讓家人相當緊張，衝進去後才發現老伯癱倒在馬桶上，且臉色蒼白，有胸悶、冒冷汗等情況，趕緊將他送往醫院，醫師診斷結果確定為急性心肌梗塞，所幸搶救後順利撿回一命。

錢政弘解釋，人在出力時，右心室的收縮會增加，導致心臟舒張時血流速度變慢，這時發生心肌梗塞的風險就相當高。他也直言，「便秘沒處理好，心臟病也很難好」，建議老伯短期內先服用藥物幫助排便順暢，但千萬不能用力排便，也提醒他出院後務必要調整飲食習慣，或是多補充益生菌來改善便秘問題。

營養師高敏敏曾在臉書發文表示，便秘太嚴重千萬不要硬大，否則上廁所太用力，可能引發心肌梗塞風險，建議大家若有便秘困擾，除了多吃原型食物、補充水分外，還可以適時補充高纖食品如奇亞籽、洋車前子、纖維粉等，幫助緩解宿便問題。