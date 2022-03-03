PTT表特版（Beauty）過去捧紅不少素人美女，有些被分享的正妹在IG已小有人氣，其中不乏擁有神級身材的辣妹；雖然表特鄉民常吐嘈：「這裡是『表特』，不是『奶特』」，但往往只是對顏值過於挑剔？昨(2)日有鄉民分享一位出沒在南、高的「藏不住」美女，不但神級身材驚呆網友，其實顏值也相當不賴，在表特版引發一陣熱議；而其中最後兩張倒影中攝影師被揪出，「工具人」的存在也引發歪樓討論。

表特版昨(2)日有鄉民發文：「[正妹] 台南 藏不住」，內文無說明，附上一系列的火辣美照，其中大露胴體的比基尼照固然有，即便是衣服穿好好的生活照，女孩的嬌豔欲滴神級身材依然「藏不住」，照片中她出沒各大飯店、Villa、泳池取景，將府城、台南的好風光也一併盡收眼底。

鄉民分成兩派暴動起來，批評的聲音覺得：「你們這群屁孩是嬰兒時期吃不飽膩？」、「做這麼大，腰酸背痛阿」、「不是奶大就叫漂亮好嗎」、「不練的話可惜會垂」、「奶特」、「這裡是表特版」、「這真是有奶便是娘」、「這個臉…」、「臉」、「修」，挑剔派的噓聲不少。

但更多鄉民則覺得根本就很正：「看這樣也沒有要藏的意思」、「藏不住就開門吧」、「一大早精神都來了」、「ig: mumu_yuue」、「真的垂，不過我喜歡>///<」、「這是根本不藏了吧」、「超大」、「夠巨我可以」、「鼻血一直流」、「Rion的等級」、「有點像女優吉根ゆりあ（柚莉愛），但這位比較美一點」、「身材好，臉也很正啊」、「兩個字形容：尤物」、「這到底什麼杯？GHIJK?」、「被我推的應該很大機率是真的」、「超讚啊！美女乳牛，極品」、「OP（以前有人貼過）…但還是不爭氣地，存檔了」。

還有第三派的意見則指出，最後兩張照片的倒影裡「工具人」抓到了：「出現男友自拍？」、「最後兩張男生都穿浴袍入鏡了」、「最後一張男生有入鏡啊」、「男友幸福」、「工具人躲在柱子旁邊呀」、「都穿浴袍了還工具人」、「網美照片都別人拍的阿，沒有男友你敢放性感照給大家看？」、「能拍倒數兩張還算工具人嗎」、「藏不住的藏鏡人」；還有「我對最後兩張是哪個飯店有興趣」，歪樓熱議中再歪樓。