台南市永康區復國路2日深夜11點10分無預警停電，造成永康區一帶6576戶停電，有網友形容馬路一片黑，不少網友上網詢問「有人知道為什麼停電嗎？」也有網友哀嚎「洗澡洗到一半....怎麼辦？」台電台南區處表示，停電肇因仁德配電變電於11點10分因事故導致饋線跳脫，已派員緊急前往現場進行巡視搶修。