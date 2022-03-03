台南永康6567戶無預警停電 台電緊急搶修中 00:022022/03/03 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永康區2日深夜11點10分無預警停電。（摘自臉書永康大小事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區復國路2日深夜11點10分無預警停電，造成永康區一帶6576戶停電，有網友形容馬路一片黑，不少網友上網詢問「有人知道為什麼停電嗎？」也有網友哀嚎「洗澡洗到一半....怎麼辦？」台電台南區處表示，停電肇因仁德配電變電於11點10分因事故導致饋線跳脫，已派員緊急前往現場進行巡視搶修。 權證星光大道－台達電 外資回頭買超 聯發科輕旗艦手機晶片 亮相 #停電 #台電 #永康 #配電所 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰事未歇 布倫特WTI油價雙雙漲破110美元 16:402022/03/02 國際 竹科電壓驟降 台電：用戶主變壓器故障致擾動 16:592022/03/02 財經 報價看漲、高雄資產題材催化 中石化營運添利 16:202022/03/02 財經 台灣權王－晶圓雙雄有基可撐 低接好契機 04:102022/03/02 證券．權證 六都買賣移轉棟數 前二月創11年新高 04:102022/03/02 產業特刊 警民合作無間 竹東警連續攔阻詐騙 14:482022/03/02 社會 119執勤員當班遇親哥OHCA 同事接力救回一命 10:152022/03/02 社會 外資丟、內資撿 台股在震盪中等轉機 12:092022/03/02 財經 中美貿易戰台灣受惠 吳政忠：十年內不會改變 18:292022/03/02 財經 3月升息不受影響 美股早盤開高 道瓊漲逾200點 22:452022/03/02 財經 獨》亞洲藏壽司確定進駐高雄亞灣千坪土地 11:202022/03/02 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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