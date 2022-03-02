111學測在昨天(1日)放榜，其中數A更是考倒許多學生，就有網友表示，自己收到放榜簡訊，一看成績卻發現跟自己預估的相比差了5級分，崩潰不已，直問自己該不該申請複查，不少考生也紛紛出面說碰到相同情形，指出可能全都是「手寫題」害的。

原PO在《Dcard》上表示，明明學測結束後對答案都沒什麼錯，沒想到收到大考中心寄來的簡訊，才發現不論國英數和自然的級分，都比自己原先預估的差了3到5級分，實在不知道該不該申請複查。

過來人表示，問題極有可能是出在手寫題，相當容易被扣分。(示意圖／達志影像)

文章貼出後不少網友也附議原PO，表示自己也碰到類似情形：「明明寫得很順，結果成績跟當初對答案少了2級分」、「我英文也遇到一樣的情形」、「文科炸裂，但覺得複查可能更慘」、「完全沒頭緒為何差這麼多」。

對此就有過來人指出，問題極有可能是出在「手寫題」：「手寫題超容易扣分」、「應該是手寫題的問題」、「不用申請複查，能翻盤的機率超低，只會變成浪費錢」、「複查只是走流程，查心安的，實際上根本沒幫助」。

事實上，大考中心就曾表示，手寫題容易被扣分有3個因素，包括筆跡太淡、塗損周邊閱卷紀錄，再來則是是否記得簽署姓名加格子圖記確認，最後是是否有按照題目要求的分段寫作。