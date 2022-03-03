網購已成為民眾生活日常一環，有女網友表示欲網購新浴巾，豈料，她看見買家評論浴巾照片內藏有男性生殖器，便打消念頭，認為原本的浴巾還可以繼續使用；貼文一出引網友討論「看3次才找到」、「另類用評價性騷擾」。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文並附6張照片表示，她原本想在網購平台買新浴巾，但是看見平台內的買家評論照片後，便覺得她家的浴巾還能繼續使用，打消了買浴巾的念頭。

從原PO上傳的6張照片，初略可看見粉藍色的浴巾，但仔細端詳照片內容，竟發現各張照片中，疑似有買家刻意將男性生殖器藏在未開封包裝袋內，與浴巾一起合照，上傳到網購平台的買家評論。

貼文一出，大多數網友表示看了好幾次才發現亮點在哪，也有網友看到直批好噁心，「你們有看到嗎？我看很久才發現」、「細思極恐」、「我看了好幾次才發現…髒東西」、「原本找不到亮點 找到後 後勁超強」、「可以分享蝦皮賣家嗎」、「我看了三次才找到」、「看留言才發現」、「那是手還是香菇…」、「太噁心了」、「另類用評價性騷擾」。

有名女網友欲網購新浴巾，竟在買家評論浴巾照片內看見男性生殖器，便讓她打消念頭；網友也批這是另類評價性騷擾。（翻攝自爆廢公社公開版）

有名女網友欲網購新浴巾，竟在買家評論浴巾照片內看見男性生殖器，便讓她打消念頭；網友也批這是另類評價性騷擾。（翻攝自爆廢公社公開版）