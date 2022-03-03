俄羅斯進攻烏克蘭進入第7天，西方各國也紛紛對俄羅斯祭出制裁。而美國總統拜登在周二的國情諮文演說中，也指控俄羅斯總統普丁誤判了西方，無端侵略烏克蘭，甚至說，「普丁錯了，我們已經準備好」，要俄羅斯付出代價。資深媒體人吳子嘉認為，俄羅斯現在已經不可能速戰速決了，這個後面的「大陰謀家」就是美國。

吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中認為，普丁本來的顧忌是，攻佔烏克蘭之後的統治成本，但現在完全沒有辦法了，普丁現在吊在半空中下不來。俄羅斯國内的形勢現在變得多慘，盧布貶值、利率上升、糧食缺乏，還有部隊的士氣，這些都對普丁很不利，在這種情況下，普丁不拚命一搏，他自己的政權可能要步入險境。

吳子嘉覺得，普丁講速戰速決，是在出兵烏克蘭前講的，但現在已經不可能速戰速決了，這個後面的「大陰謀家」就是美國。美國總統拜登的國情咨文講得很清楚，他準備好了，所以拜登的民調也上揚了，拜登已經賺到，歐洲各國也都賺到了。

吳子嘉認為，這次戰爭，普丁已經敗了，因為前面4天沒有拿下烏克蘭，現在敗兵求戰，用這種方法，代表他沒有招了。2日普丁打哈爾科夫是一勝一敗，空降師下去攻城掠地，這是19世紀的作戰方式；21世紀是要打最有價值的資產及最有優勢的主力部隊，但現在根本不知道烏克蘭的主力部隊在哪裡。