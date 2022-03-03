根據衛福部國健署資料顯示，若依據年齡標準化發生率來看，甲狀腺癌已成為國人第9大癌症，也是女性的第4大癌症，知名藝人李明依、銀霞、寶媽、方季惟及演出《寄生上流》的韓國女星朴素丹等人，都是甲狀腺癌患者。台安醫院新陳代謝科林毅欣醫師指出，甲狀腺癌鮮少有症狀，堪稱最安靜的癌種，許多人都是透過健檢才發現癌變。

專找女生！「甲狀腺結節」恐變惡癌 醫揭4情況建議開刀切除。(示意圖/Shutterstock)

●甚麼是甲狀腺癌？

甲狀腺是人體最大的內分泌腺體，位於脖子中間，呈蝴蝶形，分為左右兩葉。功能是分泌甲狀腺素並透過血液流往全身，調控人體新陳代謝，對血壓、心跳、體溫、和體重都有關鍵影響力。當甲狀腺的正常細胞變成異常細胞並失控不停生長時，就會形成甲狀腺癌。

廣義而言，甲狀腺癌是女性的癌症，也是內分泌系統最常見的癌變，女性發生率是男性3倍，好發高峰期是35到55歲，但是各個年齡層皆可以發生，並非年輕人就能倖免。

林毅欣醫師表示，以往會目視頸部脖圍，初判有否甲狀腺異常，但現在許多人體重過重顯胖，從頸部線條來判斷已恐失準，多半還是會透過甲狀腺超音波來發現潛藏的癌變。

●甲狀腺癌有哪些種類？

甲狀腺癌大致能分為4種，包括：

1.乳突癌：佔甲狀腺癌的80%。

2.濾泡癌：佔甲狀腺癌約15%，通常為單一顆，易經由血液轉移到遠處的器官。

3.髓質癌：由濾泡旁的C細胞產生癌變致，多有家族病史，惡性度較高。

4.未分化癌：約占1%，多發生於年長者，經常快速惡化、為預後極差的癌種。

甲狀腺癌的分類。(圖/健康療天室提供)

●甲狀腺功能數據都正常 也會癌變？

林毅欣醫師強調，多數甲狀腺癌患者都沒有症狀，甲狀腺功能恐也正常，因為兩者是不相干的致病機轉。一般來說，甲狀腺亢進或低下是機能的問題，但甲狀腺腫瘤則是細胞異常增生，恐未影響到甲狀腺本身的功能。因此若只做甲狀腺功能檢查，即使數據都無異常，也不能代表並沒有癌變。

醫師指出，由於超音波影像醫療普遍，近幾年來，透過健檢驗出甲狀腺結節者有增加的趨勢。也就是說，如果健檢發現了甲狀腺結節，醫生就會安排檢查，看看是否是癌症。

●甲狀腺癌高危險群 有4種症狀快檢查

甲狀腺癌雖然是女性常見癌種，但林毅欣醫師指出，甲狀腺癌是預後非常好的癌症，透過積極面對和治療，多數的病人皆可以痊癒。

醫師提醒，40歲後以及有家族史的女性，是甲狀腺癌的高危險群，日常若有下列4類症狀，最好盡快就醫診治：

1. 脖子局部腫大或摸到腫塊，感覺短時間內迅速增長、皮膚變紅。

2. 脖子痛，有時痛到耳朵。

3. 聲音沙啞；吞嚥困難；呼吸困難。

4. 沒有感冒但持續咳嗽；體重莫名減輕。