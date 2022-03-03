美式足球NFL的「尺寸」迷思幾乎年年出現，擔任球隊進攻指揮官的四分衛，他們的手掌大小是否重要？他們慣例會在聯合選秀會上測量這個數字，就是手掌張開到最大，量出拇指尖端到小指尖端的距離。儘管缺乏實際數據證明手大的好處，這項迷思仍揮之不去。

2020年，當時被看好成為狀元的新秀四分衛布洛（Joe Burrow），測量之後發現他身高193公分，但手掌打開僅有9吋（22.9公分）。布洛在選秀前推文自嘲：「我考慮退休了，他們說球會從我的迷你手掌滑出去。」結果布洛仍然被孟加拉虎挑中成為選秀狀元，帶隊勇闖暌違數十年的超級盃決賽。

史上最貴的四分衛，堪薩斯酋長隊馬霍莫斯（Patrick Mahomes）的手掌打開為9.25吋（23.5公分）。馬霍莫斯曾推文：「我的小手掌一直表現很好，我相信它們。」

根據美媒ESPN統計，NFL歷年首輪被選中的四分衛新秀，平均手掌尺寸為9.7吋（24.6公分），大部分都在10吋以上（25.4公分）。不過以馬霍莫斯和布洛的表現看來，手掌尺寸對四分衛的影響並不大，因為他們主要工作是傳球而不是接球。

對於籃球員來說，能夠單手抓住籃球肯定是個優勢，例如「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）手掌有12吋寬（30.5公分），整個手掌尺寸只略輸給名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。