租屋處樓上發生火災滅火，所租房屋卻因天花板龜裂、漏水，沙發、床墊都浸水該怎麼辦？一名房客上網發文求助，表示詢問房東、房仲，全說去找樓上鄰居求償，但是他認為房東不願修繕平天花板龜裂問題，應該也有責任。不過發文一出，網友幾乎一面倒認為他該找樓上求償，但也人認為，房屋產權問題，應由房東出面處理。

一名網友在論壇《mobile01》發文，表示住處2樓鄰居發生火災，滅火後回家一看，整個屋內天花板到處都在漏水，沙發、床墊都浸水了，家裡電器電腦只能先用垃圾袋蓋著，暫時不敢打開總電源開關。但他們是租客，想知道損失要找誰負責？房東跟仲介都說要找鄰居求償。

但原PO表示，有跟房東反應天花板龜裂問題，但房東只表示以原屋況出租，不願修繕，原PO認為，若天花板沒有裂縫，照理說樓上的水不應該滲到樓下，因此他覺得「把現有屋況承租給我們的房東跟仲介也有一半責任的感覺？另外我該去找那些單位幫我鑑定損失呢？」。

大部分網友也認為應該鄰居賠償：「誰造成的找誰求償，仲介是最無辜的，火災關他屁事，房子介紹給你之後，就不關他的事了，至於房東還可以談，因為無法入住期間的租金減免」、「房東也是受害著好嗎，不找樓上找誰，邏輯爛到不行」、「當然找樓上負責，房東也是受害者。你的房東真是倒楣」。

不過也有網友中肯建議：「樓上賠你跟房東...你直接列清單給房東一起要求聯合賠償就好了，房東不要的話就直接搬家了..」、「我也覺得要找房東,敲碗等結局。房東才有產權告樓上吧。」、「應不關房仲，但房東有房子修繕的責任，再則，與樓上談賠償，房東該介入幫忙才對，他是產權人」。