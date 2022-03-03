54歲男星汪建民近年常因債務問題登上新聞版面，日前更驚傳欠債失蹤2個月，讓債主氣得拿借據的照片肉搜，至於欠錢原因被傳疑幫澎恰恰周轉卻失靈只好神隱。對此，澎恰恰的金主、台商好友林秉文透露很久之前接過汪建民的求助電話，但自認無力同時幫兩個人還債，所以沒能協助汪建民。

根據《三立新聞網》報導，林秉文說自己沒介入澎恰恰和汪建民的金錢往來，不清楚細節；但許久之前汪建民曾因欠錢的事打給他，但當時已在幫澎恰恰，無力再替汪建民度過難關。

澎恰恰的債主林秉文(右)接過汪建民的求助電話。（圖／中時資料照）

澎恰恰2019年透露在汪建民的牽線下認識了6家地下錢莊，陸續借了數千萬，導致債務滾到2.4億台幣，還傳出有部份是因為替汪建民擔保才會欠債，不過澎恰恰解釋自己因挖東牆補西牆，拖延到整個還債進度，汪建民因較熟悉類似的問題，因此委託對方簽線找認識的人借款。

汪建民2020年傳出財務出狀況，還因借錢未還挨告，當時他解釋會走到這一步跟「不懂理財加高利貸」有關，傳欠下近2000萬台幣，但未得到當事人證實。直到近期汪建民的債主在臉書社團PO他手拿借據的照片，說1月開始汪建民電話不接、訊息不回，根據《NOWnews今日新聞》報導，友人透露汪建民人目前安全，因湊不出錢才先冷處理，更重申「沒有躲起來，只是沒接電話」。