俄烏烽火持續延續，但外界生活依舊，巴黎時裝周也正如火如荼地舉行，時裝品牌Balenciaga於2日無預警發布烏克蘭國旗的照片，並於貼文處提到「我們支持和平，接下來幾天將開放我們的平台傳遞有關烏克蘭的資訊。」同時也在品牌官方帳號附上捐款資訊，號召大家關注這項議題，吸引逾18萬人按讚分享。

Balenciaga的IG帳戶於去年七月清空帳戶後，長期處於空白狀態，品牌先於1日晚間發布全白照片搭配象徵和平的白鴿Emoji，讓人不禁聯想是對1日俄羅斯總統普丁正式對烏克蘭發起「特別軍事行動」的回應，今日便大動作發佈烏克蘭國旗，同時也宣布品牌以身作則捐款至世界糧食計劃署(WFP)，支持對烏克蘭人民的人道支援，盼能以品牌的力量號召更多人作出行動支持烏克蘭。

Demna Gvasalia執掌Vetement時，曾以喬治亞與俄羅斯發生的戰爭為題進行創作。（翻攝自Vetement IG）

Balenciaga會有這樣的動作，與其品牌創意總監Demna Gvasalia 脫不了干係，於1891年出生在格魯吉亞的他，在12歲時便因格魯吉亞內戰，而跟隨其父母逃亡至德國，而在他所創立的Vetement 2019春夏系列，便是以喬治亞與俄羅斯發生的戰爭為題進行創作，將戰爭帶來的恐懼、憤怒運用其中。

Armani先生於上週開秀前臨時決定以無音樂方式向正在進行的烏俄戰爭致敬。（翻攝自Giorgio Armani IG）

除了Balenciaga外，Giorgio Armani於米蘭時裝周舉行女裝大秀時， Armani先生也臨時決定以無音樂方式進行，向正在進行的烏俄戰爭致敬，成為時尚圈首位透過秀場表態的設計師;Tod’s創意總監Walter Chiapponi則以縮減服裝系列的方式，傳遞嚴肅、深思熟慮、冷靜的訊息。

《Vougue》烏克蘭於社群平台呼籲時尚產業停止向俄羅斯出口。（翻攝自《Vougue》烏克蘭IG）

而知名雜誌《Vougue》烏克蘭版（Vougue UA）則於2日透過社群呼籲時尚業停止向俄羅斯出口，並於貼文中標註著許多國際時尚、奢侈品集團如LVMH集團、開雲集團、歷峰集團、Prada、Swatch集團、香奈兒（Chanel）、愛馬仕（Hermès）、Dolce & Gabbana、Max Mara、Burberry、Valentino、Versace、Hugo Boss、義大利Calzedonia集團、西班牙Puig集團和日本化妝品公司資生堂等等，並於貼文中表示「面對俄羅斯的暴力行為，表現你的良心、選擇人道而非金錢利益，是唯一合理的立場。」