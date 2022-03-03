俄烏烽火持續延續，但外界生活依舊，巴黎時裝周也正如火如荼地舉行，時裝品牌Balenciaga於2日無預警發布烏克蘭國旗的照片，並於貼文處提到「我們支持和平，接下來幾天將開放我們的平台傳遞有關烏克蘭的資訊。」同時也在品牌官方帳號附上捐款資訊，號召大家關注這項議題，吸引逾18萬人按讚分享。
Balenciaga的IG帳戶於去年七月清空帳戶後，長期處於空白狀態，品牌先於1日晚間發布全白照片搭配象徵和平的白鴿Emoji，讓人不禁聯想是對1日俄羅斯總統普丁正式對烏克蘭發起「特別軍事行動」的回應，今日便大動作發佈烏克蘭國旗，同時也宣布品牌以身作則捐款至世界糧食計劃署(WFP)，支持對烏克蘭人民的人道支援，盼能以品牌的力量號召更多人作出行動支持烏克蘭。
Balenciaga會有這樣的動作，與其品牌創意總監Demna Gvasalia 脫不了干係，於1891年出生在格魯吉亞的他，在12歲時便因格魯吉亞內戰，而跟隨其父母逃亡至德國，而在他所創立的Vetement 2019春夏系列，便是以喬治亞與俄羅斯發生的戰爭為題進行創作，將戰爭帶來的恐懼、憤怒運用其中。
除了Balenciaga外，Giorgio Armani於米蘭時裝周舉行女裝大秀時， Armani先生也臨時決定以無音樂方式進行，向正在進行的烏俄戰爭致敬，成為時尚圈首位透過秀場表態的設計師;Tod’s創意總監Walter Chiapponi則以縮減服裝系列的方式，傳遞嚴肅、深思熟慮、冷靜的訊息。
而知名雜誌《Vougue》烏克蘭版（Vougue UA）則於2日透過社群呼籲時尚業停止向俄羅斯出口，並於貼文中標註著許多國際時尚、奢侈品集團如LVMH集團、開雲集團、歷峰集團、Prada、Swatch集團、香奈兒（Chanel）、愛馬仕（Hermès）、Dolce & Gabbana、Max Mara、Burberry、Valentino、Versace、Hugo Boss、義大利Calzedonia集團、西班牙Puig集團和日本化妝品公司資生堂等等，並於貼文中表示「面對俄羅斯的暴力行為，表現你的良心、選擇人道而非金錢利益，是唯一合理的立場。」
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