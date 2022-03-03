萬物皆上漲，便當、餐廳價格也是一年比一年高，就連許多銅板美食如今也都要拿百元鈔才夠付。不過一名女網友就分享自己的餐點，表示無意間發現了自助餐隱藏吃法，只付35元就能5菜一湯吃到撐，還可以喝飲料，照片曝光讓網友大驚，直呼老闆賺什麼。

女網友在《Dcard》上PO文「35元吃到飽」，她表示到了月底，自己快要吃土，卻無意在自助餐發現隱藏吃法，只要35元就能吃5菜1湯，還有飲料可以喝。透過照片可以看到，原PO的便當有高麗菜、波菜、素雞還有炒冬粉，冬粉旁邊有滿滿的菜脯。

女網友發現自助餐隱藏吃法，夾5菜1湯只要35元，可以吃到撐。(圖／Dcard)

原PO表示，整個set就是「四菜+一湯+紅茶=35元」，內用的話，菜脯、白飯、湯跟飲料都可以無限免費加，要不是疫情期間只能外帶，內用吃真的吃超撐，還有冷氣可以吹，文末原PO也貼出發票證明自己所言為真。

不少網友看到紛紛留言：「老闆真的有在賺嗎」、「還有開發票，老闆到底賺什麼」、「這也太便宜了」、「便宜到很誇張」、「這根本慈善事業XD」，但也有人表示：「沒有肉很正常吧」、「不愛吃菜脯的就沒感覺」。

原PO後續也爆料，表示這間自助餐店的老闆名下還有兩台瑪莎拉蒂，不少當地人也出面證實，表示曾看過老闆開瑪莎拉蒂送便當，但也指出，只有台南新市跟善化的餐廳是老闆的，其他同名連鎖店都是另外的老闆。