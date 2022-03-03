《村裡來了個暴走女外科》中專業又瘋狂的團隊。（公視提供）

蔡淑臻在公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》穿上白袍大展搞笑天份，最新釋出的幕後花絮中，再公開超級搶眼的醫護角色們，由湯志偉飾演的白院長領軍住院醫師風田、杜姸，以及護理人員許乃涵、蘇瀅，再加上暴走外科醫師蔡淑臻，聯手碰撞出令人意想不到的火花。「陽光醫院篇」花絮中，萬紅叢中一點綠的風田形容自己的角色呆萌像「處男」，在片場最受歡迎的他也謙虛表示：「因為醫院的戲只有我一個男生，大家沒有選擇了！」

來自日本的風田在《女外科》挑戰演出住院醫師，直呼：「這是有史以來參與最多、印象最深刻的作品！」不僅要記住艱澀的醫療術語，更要學習手術技術，他笑說：「還好我的角色笨笨的、比較不靈敏，所以專業台詞並不多，如果是杜姸的台詞我一定背不起來！」

在劇中被稱作縫合小高手的杜姸，坦言自己學東西很慢，為了呈現角色的聰明與專業感，更一度壓力大到失眠：「一開始撞牆期很長，每天回家都要縫豬皮練習、狂看影片，甚至請教我的護理師朋友。」苦練有成的杜姸，花絮中可見她把高難度的葡萄皮縫到完美無瑕，連小劉醫師本尊都佩服不已。

劇中堅守護理站崗位的許乃涵，醫院各種大小事她都得一手包辦，花絮中她又罵同事，又使出獅吼功嚇跑村民，許乃涵解釋：「絕對不是我脾氣差，是大家太暴走了。」被網友封為18禁女王的YouTuber蘇瀅首次出演電視劇，竟意外發現導演賴孟傑是自己的元老級鐵粉，她受寵若驚地說：「我從沒想過有一天會這樣被粉絲回饋！賴孟傑導演不只幫我實現演員夢，更是我生命中的貴人。」

在片場總是活力滿點的蘇瀅透露：「最會搞笑、打鬧的其實是志偉哥，收放自如的演技讓人讚嘆不已！」飾演白院長的湯志偉原是劇中的反派角色，藏不住的喜劇魂也為本劇增添不少笑料，蔡淑臻更大讚：「白院長是超可愛的反派，好演員就是會給你這樣的回饋，我真的覺得很驚喜！」