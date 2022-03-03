一年一度的HBL即將於台北小巨蛋開戰，為迎接精采賽事NIKE推出期間限定「一生只有一次HBL」主題應援活動、全新產品服務，於決賽期間邀請球迷透過Nike Taiwan Line官方帳號的數位創新體驗以及指定店點的專屬應援基地活動，共同參與及見證年輕球員熱血時刻。

即日起至3月20日，在「一生只有一次HBL」專屬應援基地的HBL應援牆上寫下想對支持學校想說的話，即可獲得HBL籃球台體驗機會。（NIKE提供）

即日起至3月20日，消費者於西門町摩曼頓花花Nike Jordan 籃球體驗店內完成HBL應援牆活動後，即可體驗籃球台活動，完成體驗後即可獲得驚喜贈品。（NIKE提供）

一生只有一次HBL 專屬應援 TEE、客製化應援TEE，將於3月4日起進行販售。（NIKE提供）

此次NIKE一共推出約七個應援活動，如於台北小巨蛋打造一生只有一次HBL應援塗鴉牆、萬人連線HBL吉祥物PK賽、紀念票根，並將西門町摩曼頓花花Nike Jordan 籃球體驗店打造成專屬應援基地，於基地內準備了應援牆、籃球台活動、吉祥物拍照牆、消費抽獎活動等，另外依照各球隊吉祥物，推出HBL四強專屬應援T-shirt，並於指定店點提供應援T-shirt客製化服務。

萬人連線HBL吉祥物PK賽，3月12日-3月13日間，球迷可透過Nike Taiwan Line官方帳號進入遊戲連線，遊戲將於每場賽事的各節暫停期間進行。（NIKE提供）

今年NIKE依照各校球風特色打造全新吉祥物視覺設計，賦予吉祥物更人性化的個性設計，也展現各校的指標精神，為提升球迷觀賽體驗，此次品牌特別於四強決賽期間推出「萬人連線HBL吉祥物PK賽」對戰遊戲，不論是親臨現場應援的球迷，或是在線上支持賽事的觀眾都能於比賽的各節暫停期間，同時連線進行吉祥物線上PK賽。在四強賽事期間，邀請球迷以手速點擊快慢展現對球隊狂熱應援的熱情，每回合連線對戰的前5名參賽者，還能獲得Nike準備的HBL驚喜小禮。