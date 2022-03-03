聯合國大會今天以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。這項決議沒有法律約束力，曾宣稱中俄合作「沒有禁區」的中國在表決中棄權。

在美國主導下，聯合國安全理事會上週要求193個會員國就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，為40年來首見。歷經近3天發言，141國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，俄國、白俄羅斯、北韓等5國投下反對票，中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

表決結果顯示在聯合國總部大會堂螢幕時，在場代表紛紛起立鼓掌。

俄羅斯上週大舉入侵烏克蘭後遭頑強抵抗，未能迅速拿下烏克蘭首都基輔等重要據點，如今加強攻勢，烏克蘭難民危機加劇。聯大「譴責」（deplore）俄羅斯侵略烏克蘭、要求立即全面無條件撤軍的決議沒有法律約束力，僅在國際社會具有政治影響力，能否改變莫斯科算計仍待觀察。

議案表決前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在大會堂內獲響亮掌聲肯定。表決結束後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）讚揚聯大決議傳達的訊息。

古特瑞斯說：「大會訊息嘹亮明確：立即停止烏克蘭境內戰鬥，讓槍安靜下來，打開對話與外交大門。烏克蘭領土完整與主權必須依聯合國憲章獲得尊重。」

俄烏戰爭一週前爆發，美國隨即在聯合國安理會起草決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。11國投下贊成票，但具聯合國安理會常任理事國地位的俄羅斯行使否決權，中國、印度、阿拉伯聯合大公國則棄權。

美國隨後聯手眾多西方國家推動聯大本週召開第11次緊急特別會議。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）敦促其他聯合國成員國要求俄羅斯為侵略烏克蘭負責時說，影像顯示俄軍將集束炸彈等日內瓦公約禁止的武器運進烏克蘭。這些武器格外致命，不該出現在戰場上。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）否認莫斯科鎖定攻擊烏克蘭平民，並警告聯大通過譴責俄羅斯的決議可能導致緊張情勢進一步升溫。

中國常駐聯合國代表張軍解釋中方棄權決定時說，決議草案沒有經全體會員國充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，也沒有強調推動政治解決、加強外交努力的緊迫性，不符合中方一貫堅持的立場。（編輯：陳正健）1110303