今天台灣體壇傳出捷報，我國體操「鞍馬王子」李智凱登上鞍馬世界第1王座，此消息由恩師林育信在個人臉書發佈，他PO出FIG國際體操官網最新積分表，向大眾釋出喜訊，網友也紛紛湧進臉書給出祝福，目前已累積多達1千多個讚、近100次分享。

恩師林育信在臉書發文說：「台灣李智凱鞍馬世界排名第一、羽球戴資穎世界排名第一，體操也有排名世界第一，希望體操協會能多宣傳訊息，建立一些榜樣，鼓勵小選手們能勇敢追夢！」網友則回應：「智凱加油，保持健康，繼續努力！」給予他極大讚賞和鼓勵。

李智凱在去年夏天東京奧運表現亮眼，以招牌動作「湯瑪士迴旋」奪下銀牌，讓世界都看見這位25歲好手，而對李智凱來說這也是重新證明自己的時刻，因為他在里約奧運失誤，並未拿下好成績，但2017年開始於台北世大運奪金捲土重來。並在奧運強勢奪銀。

此外李智凱還在去年底宣佈與交往6年的學姊結婚，兩人浪漫步入禮堂，2021年對他來說真的是大豐收。而在新的一年他仍會繼續在賽場上打拼，將挑戰6月世大運、9月杭州亞運，這次不一樣的是他將頂著鞍馬世界第1的光環邁進，祝福他在體操競技場上繼續奪下佳績！