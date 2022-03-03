國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的南北縱走公投謝票之旅，沿路受到不少支持民眾的熱烈歡迎，而他昨(2日)抵達終點站屏東縣，並稱「有一種不可思議的成就感」。由於他先前曾表示，將在謝票之旅結束後，向外界說明「下一步路」，加上他預計在今日上午與國民黨主席朱立倫合體，是否會確認出線參選縣市長，更是備受矚目。

羅智強昨在臉書曬出抵達屏東縣的行走畫面，並說終於到屏東了，有一種不可思議的成就感，「我做到了！」對於這一路走來，一步一步，步步踏實，感受土地的溫暖，民眾的熱情，非常值得。

該篇貼文曝光後，也引發網友討論，不到一天的時間已有2萬人按讚，其中不少人都直喊「你的行動力，令人感動」、「佩服你堅持到底的毅力！辛苦了」、「議員做到了，加油，雖然辛苦，但大家看到了議員的毅力」、「看起來黑了、瘦了、也變結實了，不容易的一條路，強哥加油」、「如此的堅持，將看見美好」。