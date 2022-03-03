不斷更新》反擊俄！美首度直接給烏克蘭數百計刺針防空飛彈 07:322022/03/03 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍發射「刺針」（Stinger）防空飛彈的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刺針（Stinger）防空飛彈 訂閱影音： 中時新聞網 0731:據1名美國官員和1名國會知情消息人士說，包括周一的200枚在內，美國近日已首度提供數百計刺針（Stinger）防空飛彈給烏克蘭。 據CNN新聞網報導，今年稍早美國同意，讓立陶宛，拉脫維亞和愛沙尼亞等波羅的海國家，將手中包括「刺針」在內的美製武器給烏克蘭。不過，在這之前，拜登政府雖然提供了其他致命武器，但一直不願直接提供「刺針」給烏克蘭。 核戰快爆發？！俄學者曝普丁送家人進西伯利亞地下碉堡 拜登國情咨文：厲言要俄付出代價 要陸別和美對賭 #烏克蘭 #俄羅斯 #刺針 #防空飛彈 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 足球》21歲烏克蘭小將命喪戰場 擔任坦克指揮官苦守前線 15:302022/03/02 體育 時論廣場》俄美勢力範圍爭奪戰下的烏克蘭（胡逢瑛） 18:252022/03/02 時論廣場 名家觀點》陸社科院專家：俄烏衝突 烏克蘭顯然挺住了 且多了信心 11:022022/03/02 兩岸 林泉利快評》「反中抗俄」最廉價的口號 17:552022/03/02 快評 支援烏克蘭！朱立倫：黨務一級主管捐1個月所得 14:392022/03/02 政治 品觀點｜國情咨文制裁俄羅斯只限經濟 施政重心是抗通膨、防疫 15:202022/03/02 國際 《國際政治》首次國情咨文 拜登對俄羅斯下禁飛令 11:082022/03/02 財經 如果俄羅斯打不贏 普丁會用核彈炸烏克蘭嗎？ 最新民調曝光 22:152022/03/02 政治 不斷更新》俄宣布：拿下烏南大城刻松 狂炸第2大城釀上百死傷 07:232022/03/02 國際 俄羅斯炸基輔電視塔 日本暫關閉駐烏克蘭大使館 09:392022/03/02 國際 美國代表團來台內幕曝光？政治學教授狠揭3大目的 10:132022/03/02 政治 影／談烏克蘭一句話蘇貞昌批「不倫不類」 網打臉：拿掃把打仗才是 13:342022/03/02 政治 幫助烏克蘭堅守戰線 專家指出美軍「關鍵任務」 21:542022/03/02 軍事 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。