刺針（Stinger）防空飛彈

0731:據1名美國官員和1名國會知情消息人士說，包括周一的200枚在內，美國近日已首度提供數百計刺針（Stinger）防空飛彈給烏克蘭。

據CNN新聞網報導，今年稍早美國同意，讓立陶宛，拉脫維亞和愛沙尼亞等波羅的海國家，將手中包括「刺針」在內的美製武器給烏克蘭。不過，在這之前，拜登政府雖然提供了其他致命武器，但一直不願直接提供「刺針」給烏克蘭。