蔡英文總統與副總統賴清德在總統府，宴請美國總統拜登派遣的特使團成員，台美雙方全戴上印有「STAND WITH UKRAINE」的口罩合影，表達力挺烏克蘭。(圖：總統府提供)。

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續進行，引發全球關注。美國總統拜登派遣「特使團」訪台，總統蔡英文與副總統賴清德昨日（2）晚間在總統府宴請特使團成員。蔡臉書刊出多張與特使團的合照，吸引約5萬個讚，網友不約而同將焦點放在他們藍黃相間、印有「Stand With Ukraine」的口罩上，紛紛留言「口罩要去哪買？」、「政府很會」。

蔡英文昨日晚間10時在臉書發文表示，很高興能與來自美國的好朋友，共度今天的晚宴，再次深入交換意見。

蔡英文指出，在這個歷史的關鍵時刻，台灣會與美國及全球民主夥伴堅定攜手合作，與烏克蘭同在，與民主自由同在。讓民主自由的普世價值更為堅韌，並為全球及區域和平穩定，持續貢獻良善力量。

此文發出後獲得約5萬個讚、近2000則留言，迴響熱烈。大批網友卻將焦點放在蔡英文與特使團成員們的口罩上，留言道：「口罩好可愛」、「想買口罩」、「口罩也跟太快了吧！」「這口罩太棒了！我們的政府很會」、「想要那個口罩！」「相挺烏克蘭口罩也太即時太可愛了吧！」「太有意義的口罩了，馬上把總統照片轉傳給烏克蘭老師！」