強冷空氣要來了！氣象專家吳德榮表示，周六東北風略增強再減弱，北台灣微降溫，周日晚開始強冷空氣及鋒面南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，這波最冷時刻落在下周一晚到周二清晨，最低溫下探10度，台北14度，直到下周二白天氣溫回升轉晴。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下周一（7日）鋒面通過，中部以北有雨，晚上轉多雲；氣溫持續下降、明顯轉冷。

吳德榮指出，下周一晚、週二晨氣溫降至最低，平地最低溫約10度，台北測站則可降至14度左右，但模式仍在調整中，應持續觀察。下周二、三（8、9日）各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

關於今日天氣，吳德榮表示，今日東北風減弱，僅東半部局部短暫降雨，北台灣氣溫略升，約16至25度，中南部白天微熱、早晚涼，約 15至30度，東部17至28度。明(4)日各地晴朗穩定，北台灣白天氣溫升至28度，中南部30度以上，早晚涼。周六至周日（5、6日）白天，東北風略增強再減弱，北台氣溫小幅下降，約18至23度，中南部變化不大；北海岸及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲。