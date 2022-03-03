台指期週三下跌74點至17838點。價差方面，台指期轉為逆價差-29.6點，電子期轉為逆價差-2.52點，金融期逆價差擴至-3.18點。現貨部分，三大法人賣超152.89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1298口至-8625口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2148口至-20235口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1290口至-5607口。

週二烏俄衝突持續惡化，美國WTI原油期貨價格飆漲近11%，達7年以來新高，能源股一枝獨秀，美股四大指數重挫，由金融股、半導體類股領跌，道瓊下跌逾600點，面臨修正，VIX恐慌指數跳漲10.51%。

週三台股呈現開低震盪整理格局，電子股熄火，食品、鋼鐵等傳產撐盤，尾盤指數一度翻紅後拉回，終場小跌0.17%收17867.6點。主要權值股來看，台積電開低回測600元關卡，聯發科、聯電一路盤下震盪，分別下跌1.82%、0.92%，而油電燃氣類股受惠於國際油價飆升，台塑四寶全面上漲，漲幅達0.5%-0.6%之間，金融股漲跌互見，開發金、新光金遭調節，分別下跌1.87%、2.28%，華南金、永豐金仍獲買盤點火，以上漲作收。技術面來看，台股以長上下影線黑K作收，目前量縮至2933.57億水準，預期短期仍呈現弱勢整理格局可能性較大。(永豐期貨提供)