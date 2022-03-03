電信業員工郭彤去年因為分享「胸部放桌上」的辣照暴紅，甚至有神人做梗圖說「OO電信還在5G，XX直接就36G了。」而她目前IG粉絲已達4.9萬人，如今她選擇要離開電信產業，並附上當初讓她暴紅的照片，感謝大家的支持，貼文曝光不到1天，就吸引近萬人朝聖。

郭彤昨在臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，她在電信業工作了7年，現在終於要登出了。雖然7年來真的很辛苦，，但她也學到了很多東西，也理解了社會的現實面。「如今下台一鞠躬，照片是一定要放的吧！」

而郭彤PO出當初讓她暴紅的照片，只見她穿著紅色合身上衣，明明沒有露出過多的肌膚，但擋不住的好身材，讓不少人看了快流鼻血，當她靠著桌子坐下的時候，有種將胸部放在桌上的感覺。

去年郭彤在個人IG分享「胸部壓桌」的照片後，引起網友熱烈討論，甚至還有神人製作梗圖說「OO電信還在5G，XX直接就36G了！」當時在網上掀起一波討論，而她的IG目前也累計擁有4.9萬名粉絲。

如今郭彤再發這張照片慶祝離職，吸引了近萬人朝聖，不少網友笑說，「我看不到文，只看得到照片」、「妳在的門市生意應該不錯」、「老實講桌子被妳壓壞幾張了」、「我承認我沒看文字就按讚了」、「這張照片好像很久了可是還是要問，這家電信辦的是36G嗎？」

而郭彤PO出辣照後，也被酸民嗆說「是為了宣傳新工作？」對此，她本人則留言回應說，這樣的說法很可笑，所以她先前在電信業工作PO照片，大家怎麼不說她試圖騙人來辦門號呢？請大家別用自己的角度去批評別人，她只是做自己。