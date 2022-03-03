北市大同區停車塔意外 1工人遭機械狠夾 腿骨折送醫 07:482022/03/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大同區大龍街一處停車塔發生維修人員卡在機械結構中，腿部骨折送醫。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區大龍街2日晚間10點14分傳出停車塔意外，1名維修人員在進行保養時，不慎被卡在機械結構當中，經同事發現人在地下1樓，立刻通知警消到場救援。消防人員先固定傷者，並以吊掛方式救出，傷者意識清楚送醫治療。 受傷的32歲鄭姓男子，不慎被機具夾住腿部，警消到場後，發現他腿部骨折，隨即以擔架固定傷者，再以吊掛器材，從地下1樓將傷者移至1樓安全處後送醫，至於事故原因，將後續釐清。 八德北景雲停車彎 改累進收費 石門水庫4月1日停車費大漲逾3成 惹民怨 #停車塔 #台北 #大同區 #機械式 #停車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園八德北景雲停車彎遭長期占用 改為停車格採累進收費 16:562022/03/01 生活 布局選台北市長 蔣萬安提早政治拆彈 04:102022/03/01 政治要聞 新北停車位 熱點擠爆 偏區空盪盪 04:102022/03/03 地方新聞 石門水庫入園改車牌辨識 ７鄉鎮免費入園申請恐亂象 16:032022/03/01 寶島 台北國泰萬怡酒店攜手宜蘭力麗威斯汀推雙城遊 連續入住享優惠 15:322022/03/01 生活 竹北光明商圈 公園、停車場陸續啟用 04:102022/03/03 地方新聞 台北氣象站主體建築完工 345片節能板成亮點 14:112022/03/01 生活 台北101首推「結婚計畫書」 消費15萬免費上高空拍婚紗 14:512022/03/02 生活 聾啞人士受困停車場 暖警多方聯繫助解危 18:232022/03/02 社會 嫩小三為牙醫重當學生讀護理 醫院清醒後呼喊情郎名 18:372022/03/02 社會 雙管齊下 台中推路網藍圖 04:102022/03/01 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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