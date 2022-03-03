北市大同區大龍街2日晚間10點14分傳出停車塔意外，1名維修人員在進行保養時，不慎被卡在機械結構當中，經同事發現人在地下1樓，立刻通知警消到場救援。消防人員先固定傷者，並以吊掛方式救出，傷者意識清楚送醫治療。

受傷的32歲鄭姓男子，不慎被機具夾住腿部，警消到場後，發現他腿部骨折，隨即以擔架固定傷者，再以吊掛器材，從地下1樓將傷者移至1樓安全處後送醫，至於事故原因，將後續釐清。