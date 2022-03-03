俄國入侵烏克蘭為歐洲的能源安全拉警報，為減少對俄羅斯天然氣的依賴，德國計劃分散液化天然氣的來源，加速興建接收站同時從卡達、美國、澳洲等國進口。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）2日在美國表示，德國長年來「盲目依賴」俄羅斯能源，正著手加速分散採購的來源。

為增加天然氣儲量，德國經濟部今天宣布將出資15億歐元（約新台幣470億元）採購液化天然氣，從卡達、美國、澳洲等國進口，「錢都準備好了，短期內就會運到德國」。

以往德國是利用荷蘭或比利時的液化天然氣接收站，不過經天然氣管運來的運量受到限制。為提高能源安全，減少對俄羅斯天然氣的依賴，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄國出兵烏克蘭後宣布將全力興建自己的接收站。

目前規劃中的接收站位於北海的威廉港（Wilhelmshaven）等地，可用來進口液化天然氣，未來也可進口零碳排的綠色氫氣，最快2024年啟用。

德國的石油和天然氣等化石燃料幾乎全靠進口，其中原油有1/3、天然氣有高達55%來自俄羅斯，因此只能逐年減少採購量，不可能很快減少對俄羅斯的依賴。