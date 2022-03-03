俄烏衝突進入第8天，聯合國統計至少已有83萬烏克蘭難民逃出國，其中有超過40萬人集中在波蘭。中廣董事長趙少康認為除了送物資外，還應該儘快通過《難民法》，收容烏克蘭難民給予更實質的協助，承擔台灣身為國際公民的責任。

趙少康在臉書表示，俄烏開打後「挺烏克蘭」成為普世價值，台灣一再向世界強調重視民主、自由、人權，此時應拿出道德勇氣，給予無辜受難的烏克蘭人民更實質的協助，盡速通過《難民法》，收容部分烏克蘭難民。

資深媒體人趙少康。（本報資料照）

趙少康指出，隨著戰爭持續下去，可能會有多達700萬烏克蘭人流離失所，而中華民國是國際民主陣營的成員、亞洲的民主燈塔，應該象徵性的接納部份被戰火波及而無家可歸的烏克蘭難民，「如果希望台灣有難時能獲得國際支援，理應先對需要的國家伸出援手，承擔台灣身為國際公民的責任」。

趙少康說，烏克蘭情勢險峻的現在就是訂立《難民法》的最好時機，讓台灣從「Taiwan can help」提升為「Taiwan always helping」，希望民進黨停止用「今天我們都是烏克蘭人」、「我們堅定的與烏克蘭站在一起」等虛假口號矇騙大眾，儘速採取具體行動通過《難民法》，承擔中華民國身為自由民主陣營一員在國際社會上的責任。