首都台北人口密度高，許多人北漂念書或工作，不過有一名女網友認為，台北天氣與中南部相比較差，物價也相對高，好奇「若可以選為何一定要住在台北？」鄉民則點出關鍵原因，由於台北的工作機會比中南部多，薪資也較高，另外也有人說交通發達、生活機能也是台北的優勢。

原PO昨（2）日於PTT女孩板指出，居住在台北，以交通來說捷運並不是必備的交通工具，因為騎車或開車更方便；天氣上台北的天氣真的很爛，夏天又悶又熱，冬天又濕又冷，常常都陰雨連綿的天氣，「大概整個年度只有10月至11月這段時間，感受比較舒適」。

原PO說，物價方面也是比其他縣市貴，以連鎖手搖飲為例，就差了5至10元，房價更是高得嚇人，「我沒得選是因為一出生就在台北，但很多人應該是有得選的，為何一定要選擇住台北呢？」

疑問曝光後，鄉民也點出關鍵，「台北的工作機會多，光這點就贏了」、「台北吸引人的優點就是工作機會」、「我的工作換去中南部薪水會打5、6折喔」、「很多工作產業領域發展好的大公司都在台北啊」、「北部工作薪水比較高」、「工作機會和薪水多，建設整體上接近進步都市」。

留言中也有網友分享其他優勢，「台北比較方便！交通發達、治安相對好」、「台北就是各方面樂勝，若真的住過不方便的鄉下就知道了」、「台北資訊多，各種展館也豐富、步行環境相對安全、醫療資源多」、「交通便利，還有生活機能好」。