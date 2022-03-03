有著混血極致美貌及纖細身材的女星許瑋甯，出道至今人氣持續飆升，近年埋頭拍戲的她，在去年感情世界與人生有了大躍進，與邱澤合作《當男人戀愛時》從戲裡愛到戲外，兩人驚喜宣布結婚喜訊，外界是一片祝福，而婚後小倆口的肚皮進度一直備受關注，昨許瑋甯大曬絕美床照，但網友們卻離題發現她身上某個亮點，意外引發催生聲浪，說她「適合懷孕」。

許瑋甯與邱澤去年12月驚喜宣布閃婚，讓外界驚喜不已，紛紛送上祝福，由於婚訊來得突然，當時外界就瘋猜許瑋甯可能肚皮有喜，而新婚不過2個多月，上個月中許瑋甯在拍完新戲《第9節課》後，傳出突然取消3月到年中的所有拍戲工作，不免遭到外界懷疑懷孕，但許瑋甯回應「目前真的沒有」，經紀人也澄清她現在就是專心拍戲，生小孩的事就順其自然。

人氣相當高的許瑋甯，在忙工作之餘，經常透過社群分享生活及心情，昨天深夜(3/2)她在IG分享了自拍美照，許瑋甯穿著簡單的黑色合身長袖上衣，臉上沒什麼妝，愜意手撐頭靠在枕頭上自拍，眼神迷濛任由烏黑秀髮披散，看起來慵懶而美麗。

許瑋甯曝光系列自拍床照，來跟大家道晚安，並笑稱：「髮量過多的女紙」，照片才貼出短短9小時，已破6.5萬人按讚，而她自豪的豐沛髮量也讓許多人直呼羨慕，「不要跟我炫耀髮量多」、「太令人羨慕了」、「我是髮量過少的女紙」，這個亮點還引發眾人催生，「頭髮很多的話適合懷孕」、「生個寶寶，就能改善喔」、「生2個小孩試試～髮量會少到想哭」。