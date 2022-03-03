一名家住高雄的吳姓臨時工，因見到友人的年輕妻子長相清秀甜美，長期都對嫩妻懷有遐想，竟然在家裡自拍大量自穿女性內衣、裸露下體及自慰影片傳給嫩妻騷擾，女方心生警覺後疏離，未料吳男竟又傳訊恐嚇要侵犯他而遭警方逮捕，橋頭地院依恐嚇罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

根據判決書記載，吳姓臨時工長期對友人的嫩妻老婆帶有遐想，於民國109年3月12日至同年7月6日期間，透過臉書私訊方式，連續傳送內有自己在住處內自拍裸露生殖器、穿戴女用內衣褲、手淫射精之猥褻照片、影片等給友人妻。

人妻收到猥褻照片及影片後，立刻心生警覺，與吳男保持距離並斷絕往來，未料卻引起吳男不滿，另虛設假帳號，傳送恐嚇訊息「我想去強姦妳」、「妳回大社嗎?」，讓嫩妻極度恐懼，因此向警方報案。

高雄市警局婦幼隊幹員獲報後，立刻持搜索票，前往吳男住處搜查，查扣手機和女用內衣褲、跳蛋、按摩棒等情趣用品。

審酌被告係有相當智識經驗之成年人，僅因對告訴人懷有遐想，竟發送恐嚇簡訊，造成告訴人精神上恐懼，所為實不足取。而被告於警詢及偵查中一再否認犯行，直到審理時才坦承犯行，且未能與告訴人達成和解及獲取原諒，因此判處有期徒刑2月，得易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。