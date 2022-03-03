法國總統馬克宏分別與俄烏兩國總統通電話，普丁拋停戰3條件，烏方則表示，談判的核心問題是立即實現停火和俄軍撤離；圖為2019年，澤倫斯基（左至右）、馬克宏及普丁3人在巴黎的和平會談上會面。（美聯社）

俄羅斯攻打烏克蘭已一周，造成國際情勢大亂，遭到各國的撻伐，烏俄雙方也曾進行談判，而俄羅斯採取了邊打邊談的方式。陸軍退役中將胡筑生接受港媒訪問時分析，從俄國邊打邊談，提3個條件苛刻可研判，俄國並非想與烏克蘭談判，「而是想逼美國出來面對！」。他同時對烏克蘭總統澤倫斯基的表現評論認為：澤倫斯基除了演講博同情，其它都在狀況外。

俄羅斯總統普丁日前在與法國總統馬克宏的通話中開出停戰3大條件，包括烏克蘭去軍事化及去納粹化、西方國家承認俄羅斯在克里米亞的主權，以及確立烏克蘭的中立地位。對此，胡筑生3日接受《中評社》訪問時提到，過去俄羅斯的戰術多採「速戰速決」，外界揣測俄國軍事行動遲緩是因為經濟不好拖累補給速度，其實不然，俄羅斯邊打邊談，提3個條件苛刻，但光是非軍事化，烏克蘭就不可能答應，而且普丁還要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，在在顯示俄國並非想與烏國談判，而是想逼北約組織的老大美國出來面對，作出落實1991北約不東擴的承諾及解除對俄的制裁，因為這2個關鍵問題都只有美國說了算。

胡筑生表示，最倒楣的是烏克蘭，因為烏國總統澤倫斯基是喜劇演員，靠演講博得歐美國家同情外，其他都在狀況外，例如一下要求人民全民皆兵，拿槍參與戰鬥，一下要教導全民自製一次大戰、二次大戰期間的汽油彈，但這根本不可能擋得住俄國大軍。

不過，就在外界質疑美國有無實質動作力挺烏克蘭之際，美國總統拜登在美東時間1日在國會首度發表國情咨文演說，直言「普丁錯了，我們已準備好，要俄羅斯付出代價」。拜登正式宣布禁止俄羅斯航班飛越美國領空。拜登重申，部署在歐洲的美軍不會進入烏克蘭參與對抗，但如果普丁決定進一步西進，美軍將會捍衛盟友、保護北約國家。