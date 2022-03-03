網友事後報警處理，警方到場勇猛的開罐確認，發現裡頭空無一物。（翻攝自臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》）

嚇死人！有網友1日在新北市新店區的鬧區，看見「骨灰罈」閒置在路邊，嚇得立刻報警處理，經警方到場開罐後，發現裡頭空無一物，目前已張貼障礙物移除通知單，令物品擁有者14內需移除。消息曝光後，甚至有網友戲稱，該只罈其實是拿來裝「佛跳牆」。

一名網友1日在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》發文，稱其在新店區三民路上的路邊，驚見一只白玉骨灰罈閒置在路邊，嚇得立刻報警處理。

據了解，員警到場後，檢視外觀並無照片與刻字，研判應尚未使用，經現場開罈，確認罈中並無內容物。由於該處監視器正好照不到，找尋失主不易，警方只好在罈上張貼「占用道路障礙物清除通知書」，限物主14天內自行移除，逾期將依「道路交通管理處罰條例」視為廢棄物，通知清潔隊清除。

警方開罐後，張貼障礙物移除公告。（翻攝自臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》）

消息曝光在網路上後，引起網友熱議，不少民眾寫下調侃留言，「路葬阿，怎麼了嗎」、「新店人真的很勇猛」、「90後新店人買房be like」、「阿公.rar」、「應該是放了忘記拿走，空的啦」；還有網友調皮表示，其實該只罈是拿來裝「佛跳牆」料理。