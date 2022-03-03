大陸環球網報導，聯合國大會第11屆緊急特別會議美東時間2日，表決有關國家提出的烏克蘭問題決議草案。中國常駐聯合國代表張軍大使出席會議，在表決中投了棄權票，並就中方投票立場作解釋性發言。呼籲通過對話協商，尋求烏克蘭問題的全面解決。

張軍表示，烏克蘭局勢仍在急劇變化，形勢發展令人痛心。中方在烏克蘭問題上的基本立場是一貫、明確的。始終主張尊重各國主權和領土完整，根據《聯合國憲章》宗旨和原則，和平解決國際爭端。當前最重要的是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，儘管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願。中方對此表示歡迎。面對十分複雜敏感的形勢，中方再次呼籲國際社會堅持政治解決大方向，為當事方直接對話談判創造有利氛圍和條件。

張軍指出，聯合國和有關各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為緊張局勢降溫、推動外交解決起到正面作用。遺憾的是，剛才提交本次緊急特別聯大表決的這項決議草案，事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決、加大外交努力的緊迫性。這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，不得不對決議草案投了棄權票。

張軍強調，烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的作法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。一味施壓制裁，製造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至波及更多國家。中方呼籲國際社會本著負責任態度，推動有關各方盡快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。中方願繼續為此發揮建設性作用。