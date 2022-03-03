氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北風減弱，北部雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率，北台氣溫略升，中南部白天微熱、早晚涼；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫續升至28度左右，中南部高溫在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，5日至6日白天，東北風略增強再減弱，北台氣溫小幅下降，中南部變化不大；迎風面雲量略增，北海岸及東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴時多雲。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，6日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機率；7日鋒面通過，中部以北有雨，晚轉多雲；氣溫持續下降、明顯轉冷；8日、9日各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。最新模擬7日晚、8日晨，平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右；模式仍在調整中，應持續觀察。