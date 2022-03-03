泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Nida Patcharaveerapong），上個月前往湄公河雙喜橋登船拍照，卻不慎墜河溺斃，由於案情疑點重重，她的母親及朋友提出諸多疑點，如今驗屍報告出爐，竟發現大腿有被割傷的傷口，讓她的母親堅稱「絕對不可能是意外」。

妮達帕查娜維拉潘墜河後，經過2天搜尋已成冰冷屍體，一同搭船的朋友還原事發經過，表示她為了拍照拒絕穿上救身衣，墜河時曾試圖抓住經紀人的腿，最後還是落水，由於引擎聲吵雜，因此聽不到她的呼救聲，無法在第一時間搶救，事後，她的密友及母親認為疑點重重，除了控訴經紀人事發後失聯，友人也未當下報警處理，加上IG上有幾篇貼文離奇消失，疑似被動手腳，更讓人覺得案情不單純。

妮達帕查娜維拉潘遺體大腿有道割傷，警方持續調查究竟是意外還是人為。（melonp.official IG）

如今驗屍報告出爐，由於肺部有泥土，因此確認死因為溺水，不過大腿卻有一道很大的割傷，左腿也有些較小的刮傷，由於仍無法確定是何原因導致受傷，警方表示得在調查究竟是意外還是人為，加上船上友人說詞有諸多疑點，也藉由測謊希望能釐清真相。

不過妮達帕查娜維拉潘的母親認為女兒死因疑雲重重，堅稱絕對不可能是意外，更提供警方一則訊息當證據，只見船上某男乘客的訊息內容，和說詞完全不同，推測女兒原以為被邀去吃飯，但上船才發現與事實不符，因此衍生出某些問題，但一切疑點仍待警方調查。