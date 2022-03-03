蘋果春季發表會預計在台灣時間3月9日凌晨2點登場，先前許多爆料指稱史上最便宜的iPhone SE與新一代的AirPods Pro有望亮相，蘋果將該場發表會命名為「Peek Performance」並釋出主視覺概念圖，邀請所有果粉當天透過視訊參與發表會。

綜合外媒報導，新一代的iPhone SE被認為是主要春季發表會的重要看點，距離前一代推出的時間時間已將近2年，許多蘋果爆料者透露，新一代的iPhone SE 的大小仍與第二代差不多，背部只有單鏡頭與閃光燈，螢幕大小約落在5.69吋左右，不過傳出iPhone SE 第三代將除去home鍵，並增加瀏海設計，外型跟iPhone XR相似，詳細的狀況還是得待官方證實。

值得一提的是，新一代iPhone SE的價格可能會保持在399美元（約新台幣1.1萬）左右，而目前台灣蘋果官網販售中的第二代iPhone SE，售價由1萬3500元起跳，消息人士預測，第三代iPhone SE可望維持平價風格，是最便宜的蘋果入門手機，但加上匯率關稅等因素，實際在台灣售價不會跟美國一樣。

蘋果去年推出AirPods 3其功能被認為快要追上2019年推出的AirPods Pro，因此今年春季發表會推出第二代AirPods Pro的機率增加不少，傳聞指稱AirPods Pro 2應該會增加續航度，外觀上也可能變成圓潤無握柄設計，並增加健身功能、監測健康，不需要再戴上Apple Watch。

除了上述兩項新品外，iPad Air 5與搭配M2晶片的Mac mini、MacBook Pro及MacBook Air等產品，也被相關人士認為有機會在春季發表會公開，據傳MacBook Air可能取消圓弧設計，改為像MacBook Pro或iPad Pro般平整設計並搭載M2晶片，但M2晶片效能未優於M1 Pro與M1 MAX。