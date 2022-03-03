瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）說無法接受俄軍機侵略該國領空的行為

俄羅斯繼2日出動直升機侵入日本領空後，又傳出派戰機侵入瑞典領空。瑞典周三說，有4架俄羅斯戰機侵入該國波羅的海領空。

據路透和《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，事發後，瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）隨即加以譴責，說俄羅斯的行為「完全令人無法接受」。另據瑞典國防軍（Swedish Armed Forces）說，它們短暫飛到瑞典哥特蘭島東方的領空。

JAS39「獅鷲」（Gripen）戰機

而瑞典空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）也說，這是俄方不專業又不負責任的行為。不過，愛德斯壯也說，這顯示瑞典的備戰狀況良好，能維護領土完整和瑞典邊境。他並強調，瑞典軍方徹底掌握的相關情勢。

這4架戰機中，有兩架是蘇（SU）-27，兩架是SU-24，而瑞典空軍出動了JAS39「獅鷲」（Gripen）戰機攔截，並加以驅離，同時記錄了事件發生的經過。

事發前幾天，俄羅斯總統普丁曾威脅，要是瑞典或鄰國芬蘭加入北約（NATO），將採取軍事行動，而目前瑞典和芬蘭正在舉行聯合軍事演習。