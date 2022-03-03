京城銀(2809)受資本市場波動影響金融資產評價利益，2022年2月獲利仍明顯回升，稅後淨利3.48億元、每股盈餘（EPS）0.31元，惟前2月稅後淨利5.25億元、每股盈餘0.47元，仍處近10年同期低點。該行表示，將持續關注國際情勢、並機動調整投資部位因應。

京城銀公布2022年2月自結合併淨收益5.58億元，月增達43.47％、但年減25.59％，自近22月低點回升。稅前淨利4.06億元，月增達90.13％、年減29％，稅後淨利3.48億元，月增達96.85％、年減31.05％，稅前每股盈餘0.36元、稅後每股盈餘0.31元。

合計京城銀前2月自結合併淨收益9.48億元、年減42.12％，稅前淨利6.2億元、年減50.51％，稅後淨利5.25億元、年減52.61％，稅前每股盈餘0.55元、稅後每股盈餘0.47元，均為近10年同期低點。

進一步觀察，京城銀2月利息淨收益4.69億元，月減3.42％、年增5.89％，手續費淨收益1.3億元，月減27.01％、年減24.97％。其他淨虧損0.4億元，雖較去年同期收益1.34億元轉虧，但較1月虧損達2.74億元大幅收斂85.23％。

累計京城銀前2月利息淨收益9.54億元、年增5.13％，維持年成長態勢。手續費淨收益3.08億元、年減0.93％，其他淨虧損3.15億元、較去年同期收益達4.18億元大幅轉虧，主因資本市場波動影響金融資產評價利益，拖累合併淨收益及稅後淨利表現。

京城銀表示，2月下旬起的地緣政治風險，使金融市場持續較大幅度震盪，俄羅斯從原先的武裝威嚇、演變到目前的出兵侵略烏克蘭，使全球許多國家對俄羅斯實施經濟制裁，可預料波動將延燒進入3月，京城銀將持續關注國際情勢並機動調整投資部位。

不過，財政部公布1月出口年增16.7％、連19月正成長，為金融海嘯以來最長上升周期。主計處則表示台灣去年出口俄羅斯13.2億美元、進口49.8億美元，從烏克蘭進口1.7億美元、出口1.6億美元，因此戰事對台灣不會有太直接的負面影響。

京城銀認為，就總體經濟角度而言，台灣本身體質強健，且無論在任何外部環境下，京城銀仍首重資產品質，截至2月底全行逾放比率0.02％、逾放覆蓋率7672.36％、全體放款覆蓋率1.50％，均維持良好資產品質水準。

展望2022年，京城銀預期淨利差（NIM）可望與去年持平微升，並將掌握南台灣產業投資發展契機積極爭取相關商機，使營運維持穩健成長，營運維持審慎樂觀。同時，將視美國升息速度選擇合適標的逐步補足海外債部位，預期將加碼至超越2017年12.47億美元水準。