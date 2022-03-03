為維護金融市場秩序，防範犯罪於未然，金管會透過5大措施鼓勵民眾善用檢舉制度、勇於檢舉金融違法案件，其中，檢舉獎金核發標準已於去年1月中完成修正，依違反情節提高為修正前的5倍、10倍不等，最高獎金可達400萬元。

金管會說明，若經查明核處涉案業者或人員罰鍰逾1千萬元，或因涉刑事責任而移送法務部偵辦調查、並經法院判決3年以上有期徒刑，每件檢舉獎金達400萬元、為修正前10倍。若經行政裁處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，每件檢舉獎金亦有5萬元，為修正前5倍。

其次，金管會在官網「便民服務」區的「受理民眾檢舉與陳情」網頁中，已揭示上述檢舉金融違法案件獎勵要點規定、檢舉信箱及檢舉電話等資訊，鼓勵及便利掌握違法事證的民眾舉發不法。

再者，為發揮跨部會資源整合綜效，金管會已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，辦理反詐騙業務時一併宣導可依上述獎勵要點檢舉。同時，要求金融機構建立包括揭弊專線等檢舉制度，並提供檢舉人保護機制，鼓勵知情員工舉發，以健全金融業誠信經營文化。

最後，金管會持續透過辦理金融知識或其他業務推廣教育活動時，一併向參與民眾宣導，請民眾多加利用檢舉金融違法制度。

金管會表示，為防範濫行檢舉、掌握檢舉情資真實性，民眾必須以真實姓名檢舉並檢附具體事證，但強調對檢舉人姓名、年齡、住居所及身分等足資辨別其特徵資料，將依法令規定保密，並禁止提供第三人閱覽或抄錄。

至於對金融違法案件檢舉獎勵，主要針對尚未被發覺的違法案件，但檢舉人在金管會查覺金融違法案件後，若透過上述「受理民眾檢舉與陳情」網頁等方式提供事證，經金管會審核認定對釐清案情或破案有重大幫助者，仍可酌給獎金，以鼓勵民眾檢舉。