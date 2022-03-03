小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。受到歐洲能源價格推升與俄烏戰事持續擴大影響，歐洲最大鋼廠阿塞洛．米塔爾(ArcelorMittal)宣布，即日起調漲熱軋出廠價每公噸180歐元(折合200元美元)，且土耳其平板類鋼品醞釀每公噸大漲40～50美元，其他包括義大利和印度等鋼廠亦蠢蠢欲動。對此，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼內銷價仍將採穩健漲價方式，外銷報價跟著行情走。

【1】歐洲鋼價大漲 中鋼擬跟進

中鋼董座翁朝棟指出，近日來歐洲鋼廠紛傳漲聲，主要是俄烏戰爭影響，鋼材減少出口，供給吃緊，引發鋼價上漲，對中鋼而言，即將開盤的4月和第二季內銷盤價，仍將採穩健方式開盤，外銷歐洲價格，則將請旗下中貿國際提升價格，一切跟著市場行情走。

【2】15檔去年EPS翻倍 法人狂掃貨

上市櫃公司去（2021）年財報陸續公布，據CMoney統計，在已公布去年財報中，篩選去年每股獲利（EPS）翻倍以上、且近五日法人買超逾1,500張以上，計有15檔個股，其中，中鋼（2002）EPS年增79倍以上，2日單日獲三大法人買超逾4.13萬張，近五日買超達5.33萬張最積極。

【3】台幣貶回28元 壽險業2月獲利喘口氣

新台幣對美元2月貶回28元，估計壽險匯兌利益可能逼近200億元，壽險業者表示，即便俄羅斯債券可能因被制裁而無法付息，但2月帳上匯兌利益遠大於利息金額，加上2月上旬股市還有一波上揚，因此壽險2月獲利應該不必擔心。

【4】鮑爾：俄烏戰不改變升息時程 市場估2碼變1碼

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三出席眾院金融服務委員會，進行半年度貨幣政策報告。他在書面證詞中指出，雖然俄烏戰事使得經濟前景不確定性升高，但並不會改變聯準會本月啟動升息的時程。目前市場一致預期本月會期將升息1碼，一口氣升息2碼已不是選項。

【5】美釋6千萬桶戰備油沒用 油價飆破113美元

儘管美國與盟國宣布釋出6,000萬桶戰略儲油以抑制油價，但OPEC+產油國無意擴大增產，國際原油價格周三持續飆漲、每桶突破113美元，原因在於俄羅斯入侵烏克蘭遭致西方制裁，市場擔憂這恐怕擾亂全球能源供應秩序。